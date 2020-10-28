عاجل: أمريكا تحذر رعاياها في السعودية من هجوم محتمل بالصواريخ والطائرات يستهدف الرياض

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حذرت السفارة الأمريكية في السعودية رعاياها من هجوم محتمل اليوم بصواريخ أو طائرات مسيرة قد تستهدف الرياض، مع تصاعد هجمات الحوثيين مؤخرا على السعودية..
وقالت السفارة، في تحذير أمني على موقعها، إنها "تتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر". وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على "البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة".
وأوضحت السفارة أن الإجراءات الواجب اتخاذها هي "البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار. أما إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، واغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات".
وأضافت: "إذا كنت في الخارج، فابحث فورا عن ساتر في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، استلق على الأرض وقم بتغطية رأسك بيديك"، مشيرة الى أنه "حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرا كبيرا. بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب المنافذ الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية".