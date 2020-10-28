عاجل: الداخلية بصنعاء تعلن القبض على أحد منفذي عملية اغتيال حسن زيد

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اعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين بصنعاء ،اليوم الاربعاء، القبض على احد منفذي عملية اغتيال القيادي البارز حسن زيد المعين في منصب وزير الشباب والرياضة.
وكشف ناطق وزارة الداخلية التابعة للحوثيين ،العميد عبد الخالق العجري، عن تمكن «الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأمن والمخابرات، من الوصول إلى منفذي جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد».
وقال العميد العجري «أن أحد منفذي الاغتيال ألقي القبض عليه بعد أن أصيب بجراح بينما لقي الآخر مصرعه خلال مقاومتهما لرجال الأمن»دون مزيد من التفاصيل.
في وقت تحدثت وسائل اعلام الحوثيين ان الجناة كانوا قد حاولوا الهروب والخروج من محافظة ذمار.
واغتال مسلحون مجهولون صباح امس الثلاثاء القيادي حسن زيد في منطقة حدة بصنعاء حيث اعترضوا سيارته التي كان يستقلها واطلقوا وابلا من الرصاص عليه ما ادى الى مقتله واصابة ابنته التي كانت تقود السيارة.