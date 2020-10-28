مصرع 600 حوثي بينهم 154 قيادي

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت إحصائية حديثة للجيش الوطني، مصرع أكثر من 600 مسلح حوثي، بينهم 154 قياديا، خلال شهر اكتوبر الجاري.

وبحسب ما نقل موقع الجيش، فإن ميلشيات الحوثي ومنذ مطلع الشهر الجاري، دفنت أكثر من 600 قتيل بينهم 154 قيادياً ميدانياً، ينتحلون رتبًا عسكرية في 13 محافظة، من واقع تشييع الميلشيات لعناصرها في 13 محافظة.

وأكد "أن واقع خسائر المليشيا البشرية أضعاف الإحصائيات المنشورة، والتي تابعها من جنازات، ومن مصادر خاصة مختلفة، والمعارك اليومية وضربات التحالف الجوية تشير إلى مقتل أكثر من 600 عنصر حوثي منذ مطلع الشهر الجاري، أغلبهم في محافظتي الجوف، ومأرب".

حيث شيعت المليشيا المتمردة الإثنين 26 أكتوبر، 24 قتيلاً من عناصرها بينهم 9 قيادات تنتحل رتبًا عسكرية، وهو ما يكشف أن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المليشيا المتمردة لا تتوقف.

وطبقًا للإحصائيات فإن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران شيعت في أمانة العاصمة صنعاء وحدها، منذ مطلع الشهر الجاري (178) قتيلاً من عناصرها بينهم (67) قيادياً ميدانياً، ينتحلون رتبًا عسكرية، أغلبها رتب عميد وعقيد ومقدم، منحتها المليشيا لعناصرها.

وتتواصل الخسائر البشرية الكبيرة التي تمُنى بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بشكل يومي في العديد من جبهات القتال في مختلف المحافظات التي تشهد معارك يومية.

وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، "إن المعارك الأخيرة أفزعت المليشيا الحوثية المتمردة، وأصابتها بحالة هيستيريا كبيرة، بدءاً من جبهات القتال في مأرب، والجوف، ومرورًا بجبهات القتال في نهم، شرقي صنعاء، وجبهات البيضاء، ووصولاً إلى جبهات الضالع، وتعز، والساحل الغربي".

وكشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن، عبده مجلي طبيعة العمليات القتالية الهجومية، التي ينفذها الجيش، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، وبمشاركة فاعلة ونوعية من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهات محافظات الجوف ومأرب وصنعاء، والتي حررت واستعادت مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت المليشيات الحوثية المتمردة الخسائر الكبيرة في عناصرها وعتادها.

وقال العميد مجلي إن الجيش واصل عملياته الهجومية، يوم الثلاثاء، القائمة على تكتيكات نوعية هجومية، ومستخدماً أساليب الالتفاف والتطويق، والكمائن والاستهداف، والتي نجحت في استنزاف عناصر وتعزيزات المليشيات الحوثية.

وأضاف مجلي أن العمليات الهجومية جاءت بعد إحداث ثغرات في دفاعات المليشيات الحوثية المتمردة، طيلة الأيام الماضية في جبهات النضود والريان والمرازيق والخنجر، شمال وشرق محافظة الجوف، إضافة إلى جبها ت المخدرة وصرواح ورحبة ومراد بمأرب ونجد العتق في نهم شرق صنعاء.

مشيراً إلى أن هذه العمليات حققت نتائجها الإيجابية، إذ مُنيت المليشيات الحوثية بالخسائر الكبيرة، وهو ما جعلها تكثف من إطلاق طائراتها المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية، ومع ذلك أستطاع الجيش والتحالف في التعامل معها، من خلال اعتراضها وتدميرها.

ووصف التقدم الميداني، الذي حققته قوات الجيش اليوم الثلاثاء في محافظة الجوف، بأنه استراتيجي، وتم في عدة جبهات قتالية، وأهمها في جبهة النضود، إذ حرر الجيش عدداً من التلال الجبلية الحاكمة، شرق منطقة المرازيق، كما تم استعادة جبال دحيضة بشكل كامل، وفي جبهة الريان تم استكمال تحرير سلسلة جبال النسرين والعريم.

مشيراً إلى أن قوات الجيش في جبهة الخنجر واصلت زحفها والسيطرة على مواقع جديدة، غرباً، بعد تحريرها في معارك اليومين الماضين مواقع "خليف الغمارة" وما جاورها.

وأفاد بأن الجبال والتلال والمواقع التي أصبحت في قبضة أبطال الجيش في هذه المناطق، تعد من المواقع الحاكمة، ومن خلالها تحقق قطع طرق الإمداد، والسيطرة النارية على مواقع المليشيات الحوثية المتمردة.

وقال ناطق القوات المسلحة إن العمليات الهجومية للجيش أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية، ما بين قتلى وجرحى، إضافة إلى وقوع العشرات منهم في قبضة الجيش، وتدمير عدد من الآليات والعربات القتالية.. مؤكداً أن الجيش استعاد كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة وأطقم وعربات ومحطة اتصالات حديثة.

وأفاد أن قوات الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء تواصل عملياتها الهجومية هي الأخرى، مكبدة المليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

مضيفاً أن أبطال الجيش يتمتعون بروح عالية وبكفاءة قتالية مكنتهم، من تنفيذ معاركهم البطولية، بهجمات شلت من قدرات وقيادات المليشيات، التي خسرت العشرات من عناصرها في المعارك الأخيرة.

وأكد العميد مجلي بأن العمليات الهجومية مستمرة في مختلف الجبهات، والتي تصاحبها الضربات الجوية الدقيقة، لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي تستهدف من خلالها تحصينات وتعزيزات المليشيات المتمردة.

مثمناً لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية دورها المهم في تحقيق المكاسب في المعركة، وتقديم الدعم اللوجيستي المستمر..