في تصعيد خطير...تركيا تهدد بالقوة رداً على مساعي فرض أمر واقع شرقي المتوسط للمرة الثالثة خلال شهر...وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يلتقيان في تل أبيب لتوقيع صفقات تاريخية بين البلدين بعد إحتراق موقع حملة ترامب ..المهاجمون يفضحون إدارة الرئيس ترامب متورطة في نشأة فيروس كورونا رسمياً...استقالة جماعية لإدارة برشلونة برئاسة بارتوميو الجيش الوطني يزف بشائر النصر من جبهة المنضود والمزاريق بالجوف ويعلن تقدمة بمواقع جديدة في نهم قوات التحالف تحبط تهريب أكبر شحنة مخدارات للمليشيات الحوثية في ميناء عدن 5 قرارات جديدة وهامة للملك سلمان وتعويضات مالية ضخمة تحذير خطير من ضرر بالغ تواجهه دول الخليج خلال الشهرين القادمين أهم قرار ينتظره أكثر من 10 مليون وافد في السعودية ... المملكة تطيح بنظام الكفيل الكويت: الشيخ نواف الأحمد يقر تشريعات جديدة هي الاولي في المنطقة والشرق الأوسط لمحاربة الجريمة والمجرمين
أكد حزب "العدالة والتنمية" التركي، أن "أنقرة تمتلك القوة والخبرة والعزيمة اللازمة للرد المناسب على الأطراف الساعية إلى فرض الأمر الواقع شرقي المتوسط".
وقال الناطق باسم الحزب الحاكم في تركيا عمر جليك، في مؤتمر صحفي، إن "تركيا لن تسمح باستغلال اليونان للمفاوضات من أجل فرض أمر واقع شرقي المتوسط"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف جليك: "باب التفاوض مع اليونان مفتوح دائما، في حال تخلت عن محاولات فرض الأمر الواقع"، موضحا أن سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب تجري أنشطة المسح السيزمي في الفترة بين 25 أكتوبر ولغاية 4 نوفمبر المقبل، على بعد 440 كم من السواحل اليونانية، و130 كم من السواحل التركية".
وشدد الناطق باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، على أن "أنقرة تهدف من خلال أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، إلى حماية مصالحها وحقوق شمال قبرص التركية"، مشيرا إلى أن عددا من خبراء القانون الدولي في اليونان، يرفضون صحة المزاعم التي تطلقها بلادهم بخصوص حدود الدول شرقي المتوسط، وأن عددا منهم لا يعبر عن رأيه بشكل واضح، خوفا من تعرضهم لضغوطات