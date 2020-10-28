للمرة الثالثة خلال شهر...وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يلتقيان في تل أبيب لتوقيع صفقات تاريخية بين البلدين

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يلتقي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بنظيره الإسرائيلي بيني غانتس، غدا الخميس، للمرة الثالثة في غضون شهر، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" إنه من المتوقع أن يبحث إسبر وغانتس "سلسلة التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل بيع واشنطن مقاتلات إف 35 للإمارات".

وأمس الثلاثاء، كشفت قناة عبرية النقاب، عن إمكانية حصول إسرائيل، قريبا، على "أم القنابل"، في إطار التزام واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري لتل أبيب بالشرق الأوسط.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، بأن أعضاء من الكونغرس الأمريكي، من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، تقدموا بمشروع قانون يقضي ببيع قنابل تدمير المخابئ والأقبية إلى إسرائيل (خارقة للتحصينات)، ويخضع مشروع القانون لتشاور "البنتاغون" مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وذكرت أن الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في الولايات المتحدة تقدما بطلب يقضي بتغيير القوانين في البلاد التي تحذر بيع "أم القنابل" خارج الولايات المتحدة، والسماح ببيعها لإسرائيل فحسب، دون غيرها حول العالم، بهدف الحفاظ على التفوق النوعي لها في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن القنبلة التي تسمى "GBU-57" تزن 14 طنا، وتتمتع بقدرة تمنحها اختراق عمق يصل حتى 60 مترا تحت الأرض، وهي أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، يمكنها إلحاق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن لدى إسرائيل طائرات " "هيركوليز"، يمكنها حمل مثل هذه القنابل.

والجمعة الماضية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع غانتس، عدم معارضة تل أبيب بيع واشنطن مقاتلات "إف 35" للإمارات، في إطار اتفاق السلام الموقع بين تل أبيب وأبوظبي برعاية أمريكية منتصف الشهر الماضي.

وقبل ذلك بيوم واحد، وقع الوزير غانتس اتفاقا مع نظيره الأمريكي إسبر، يؤكد التزام واشنطن الاستراتيجي بالتفوق النوعي العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط.

والأحد الماضي، أفادت هيئة البث الرسمية بأن إسرائيل قررت توسيع أسطولها من مقاتلات الـ "إف 35" من خلال شراء 10 مقاتلات إضافية من واشنطن.

وأوضحت أن الحديث يدور عن 10 طائرات "إف 35"، تتسلمها إسرائيل بعد أن يكتمل في 2024 وصول 50 طائرة من ذات الطراز تم شراؤها ضمن صفقة سابقة