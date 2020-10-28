للمرة الثالثة خلال شهر...وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يلتقيان في تل أبيب لتوقيع صفقات تاريخية بين البلدين بعد إحتراق موقع حملة ترامب ..المهاجمون يفضحون إدارة الرئيس ترامب متورطة في نشأة فيروس كورونا رسمياً...استقالة جماعية لإدارة برشلونة برئاسة بارتوميو الجيش الوطني يزف بشائر النصر من جبهة المنضود والمزاريق بالجوف ويعلن تقدمة بمواقع جديدة في نهم قوات التحالف تحبط تهريب أكبر شحنة مخدارات للمليشيات الحوثية في ميناء عدن 5 قرارات جديدة وهامة للملك سلمان وتعويضات مالية ضخمة تحذير خطير من ضرر بالغ تواجهه دول الخليج خلال الشهرين القادمين أهم قرار ينتظره أكثر من 10 مليون وافد في السعودية ... المملكة تطيح بنظام الكفيل الكويت: الشيخ نواف الأحمد يقر تشريعات جديدة هي الاولي في المنطقة والشرق الأوسط لمحاربة الجريمة والمجرمين يتم التنصت على هاتفك .. هذه ابرز العلامات تعرف عليها
تعرض موقع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاختراق، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء ووجه المهاجمون رسالة للناخبين مؤكدين أن لديهم أسرارا عن نشأة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي الاختراق قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في وقت تتهم فيه جهات حكومية واستخباراتية أمريكية دولا خارجية بمحاولة التدخل في السابق الانتخابي.
ووجه المهاجمون رسالة بعد السيطرة على الموقع الإلكتروني لفترة وجيزة قالوا فيها، "لقد اكتفى العالم من الأخبار الأخبار الكاذبة التي ينشرها الرئيس دونالد جيه ترامب يوميا.. حان الوقت ليعرف العالم الحقيقة"، وفقا لموقع شبكة "فوكس نيوز".
إدارة ترامب متورطة في نشأة كورونا وزعم المهاجمون أيضا أن "أجهزة متعددة في حملة الرئيس تم اختراقها مما أتاح لهم الوصول الكامل إلى ترامب وأقاربه". كما ادعى منفذو الهجوم الإلكتروني، "أنهم حصلوا على معلومات سرية تُظهر أن (إدارة ترامب متورطة في أصل فيروس كورونا)".
وأشار المهاجمون، إلى أن "الرئيس ترامب تواطأ مع جهات أجنبية للتلاعب بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020".
وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر"، "لا يوجد أي دليل على أن منفذي الهجوم تمكنوا من الوصول إلى هذه المعلومات".
ويعتبر الهجوم عملية احتيال محتملة، حيث اخترقت حسابات شخصيات شهيرة بموقع تويتر، من بينها حساب المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وطالبت بدفع عملات رقمية كتبرعات في يوليو/تموز من العام الجاري.
رد حملة ترامب قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "موقعها الإلكتروني الرسمي تعرض للتشويه يوم الثلاثاء، وإنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم".
وأضافت الحملة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، أنه "لم يكن هناك أي كشف لبيانات حساسة لأنه لا يتم تخزين أي منها بالفعل على الموقع