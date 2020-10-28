للمرة الثالثة خلال شهر...وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يلتقيان في تل أبيب لتوقيع صفقات تاريخية بين البلدين بعد إحتراق موقع حملة ترامب ..المهاجمون يفضحون إدارة الرئيس ترامب متورطة في نشأة فيروس كورونا رسمياً...استقالة جماعية لإدارة برشلونة برئاسة بارتوميو الجيش الوطني يزف بشائر النصر من جبهة المنضود والمزاريق بالجوف ويعلن تقدمة بمواقع جديدة في نهم قوات التحالف تحبط تهريب أكبر شحنة مخدارات للمليشيات الحوثية في ميناء عدن 5 قرارات جديدة وهامة للملك سلمان وتعويضات مالية ضخمة تحذير خطير من ضرر بالغ تواجهه دول الخليج خلال الشهرين القادمين أهم قرار ينتظره أكثر من 10 مليون وافد في السعودية ... المملكة تطيح بنظام الكفيل الكويت: الشيخ نواف الأحمد يقر تشريعات جديدة هي الاولي في المنطقة والشرق الأوسط لمحاربة الجريمة والمجرمين يتم التنصت على هاتفك .. هذه ابرز العلامات تعرف عليها
أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، يوم الثلاثاء، أنه تقدم باستقالته من رئاسة برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى جانب جميع أفراد مجلس إدارة النادي الكاتالوني.
وقال بارتوميو في مؤتمر صحافي : أظهر أمامكم من أجل أن أعلمكم باستقالتي بالإضافة إلى سائر أفراد مجلس الإدارة.
إنه قرار مدروس، هادىء حظي بموافقة جميع المساهمين.
وكان بارتوميو انتخب رئيسا للنادي الكاتالوني عام 2014 وأحرز الفريق في عهده بطولة الدوري أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2015.