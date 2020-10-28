رسمياً...استقالة جماعية لإدارة برشلونة برئاسة بارتوميو

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، يوم الثلاثاء، أنه تقدم باستقالته من رئاسة برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى جانب جميع أفراد مجلس إدارة النادي الكاتالوني.

وقال بارتوميو في مؤتمر صحافي : أظهر أمامكم من أجل أن أعلمكم باستقالتي بالإضافة إلى سائر أفراد مجلس الإدارة.

إنه قرار مدروس، هادىء حظي بموافقة جميع المساهمين.

وكان بارتوميو انتخب رئيسا للنادي الكاتالوني عام 2014 وأحرز الفريق في عهده بطولة الدوري أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2015.