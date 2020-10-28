الجيش الوطني يزف بشائر النصر من جبهة المنضود والمزاريق بالجوف ويعلن تقدمة بمواقع جديدة في نهم قوات التحالف تحبط تهريب أكبر شحنة مخدارات للمليشيات الحوثية في ميناء عدن 5 قرارات جديدة وهامة للملك سلمان وتعويضات مالية ضخمة تحذير خطير من ضرر بالغ تواجهه دول الخليج خلال الشهرين القادمين أهم قرار ينتظره أكثر من 10 مليون وافد في السعودية ... المملكة تطيح بنظام الكفيل الكويت: الشيخ نواف الأحمد يقر تشريعات جديدة هي الاولي في المنطقة والشرق الأوسط لمحاربة الجريمة والمجرمين يتم التنصت على هاتفك .. هذه ابرز العلامات تعرف عليها الحوثيون يهربون 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة فرنسا تطيح بأشهر رسام كاريكاتير في موريتانيا بعد هذه الصورة السعودية توجه رسالة هامة للأمم المتحدة بشأن اليمن
أحبط التحالف دخول شحنة مخدرات كانت متجهة إلى ميليشيات الحوثي دفع بها تنظيم «حزب الله» اللبناني، تقدر بنصف طن من الهيروين والكوكايين عبر ميناء عدن.
وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس: «إحباط تهريب شحنة مخدرات قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن، من خلال تنسيق أمني دقيق».
وذكرت المصادر أن الشحنة تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات التي تحمل كمية من السكر، مشيرة إلى أنها شملت كمية من المخدرات تقدر بنصف طن من الكوكايين والهيروين، فيما أكدت المعلومات أن كمية المواد المخدرة كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية بإشراف من «حزب الله» اللبناني.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب إن الحزب «اعتمد على دعم الحوثيين للتمويل بشبكات عدة، وجزء من هذه الشبكات هو تهريب الأسلحة والمواد المخدرة.
كما عمل (حزب الله) و(فيلق القدس) على وحدة الشبكات 200 و400، وهي إحدى الوحدات المعنية بالتهريب والمختصة فيه».
وأضاف غلاب لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله» وجماعة الحوثي «لم يكتفيا بتهريب الأسلحة فحسب، بل قاما بتهريب النفط والمخدرات»، مؤكداً أن «الشبكات المذكورة عملت ضمن الحروب الحوثية السابقة التي سبقت أيضاً عاصفة الحزم، وهي جزء لا يتجزأ من تمويل الحركة الحوثية».
وأشار إلى أن «صعدة كانت أهم مراكز بيع الأسلحة وتهريب المخدرات باتجاه الخليج والقرن الأفريقي، وصولاً إلى شمال أفريقيا وأوروبا