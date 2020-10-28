قوات التحالف تحبط تهريب أكبر شحنة مخدارات للمليشيات الحوثية في ميناء عدن

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 272

أحبط التحالف دخول شحنة مخدرات كانت متجهة إلى ميليشيات الحوثي دفع بها تنظيم «حزب الله» اللبناني، تقدر بنصف طن من الهيروين والكوكايين عبر ميناء عدن.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس: «إحباط تهريب شحنة مخدرات قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن، من خلال تنسيق أمني دقيق».

وذكرت المصادر أن الشحنة تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات التي تحمل كمية من السكر، مشيرة إلى أنها شملت كمية من المخدرات تقدر بنصف طن من الكوكايين والهيروين، فيما أكدت المعلومات أن كمية المواد المخدرة كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية بإشراف من «حزب الله» اللبناني.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب إن الحزب «اعتمد على دعم الحوثيين للتمويل بشبكات عدة، وجزء من هذه الشبكات هو تهريب الأسلحة والمواد المخدرة.

كما عمل (حزب الله) و(فيلق القدس) على وحدة الشبكات 200 و400، وهي إحدى الوحدات المعنية بالتهريب والمختصة فيه».

وأضاف غلاب لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله» وجماعة الحوثي «لم يكتفيا بتهريب الأسلحة فحسب، بل قاما بتهريب النفط والمخدرات»، مؤكداً أن «الشبكات المذكورة عملت ضمن الحروب الحوثية السابقة التي سبقت أيضاً عاصفة الحزم، وهي جزء لا يتجزأ من تمويل الحركة الحوثية».

وأشار إلى أن «صعدة كانت أهم مراكز بيع الأسلحة وتهريب المخدرات باتجاه الخليج والقرن الأفريقي، وصولاً إلى شمال أفريقيا وأوروبا