5 قرارات جديدة وهامة للملك سلمان وتعويضات مالية ضخمة

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اتخذ مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه، اليوم ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حزمة من القرارات والتوجيهات الجديدة، بينها تعويض ذوي متوفي القطاع الطبي من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس وافق على، تفويض وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

والقرار الثاني هو تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ومركز المحفوظات الوطنية في جمهورية إندونيسيا، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وينص ثالث القرارات، على صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، وسعوديا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، إلغاء الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها، على أن تتولى وزارة الثقافة المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة الملغاة.

أما القرار الأخير للمجلس، فكان إقرار ترقيات عدد من موظفي المملكة