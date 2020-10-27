أهم قرار ينتظره أكثر من 10 مليون وافد في السعودية ... المملكة تطيح بنظام الكفيل الكويت: الشيخ نواف الأحمد يقر تشريعات جديدة هي الاولي في المنطقة والشرق الأوسط لمحاربة الجريمة والمجرمين يتم التنصت على هاتفك .. هذه ابرز العلامات تعرف عليها الحوثيون يهربون 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة فرنسا تطيح بأشهر رسام كاريكاتير في موريتانيا بعد هذه الصورة السعودية توجه رسالة هامة للأمم المتحدة بشأن اليمن حدود قوة محمد بن زايد ضد أردوغان واليمن وليبيا يعريها أحد ضباط الاستخبارات الغربيين ودور دفتر الشيكات الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إصابة رئيسه إنفانتينو بفيروس كورونا سلطنة عمان تصدر تحذيرا هاما لكل الشعب بخصوص السلطان هيثم وأسرته وشعارات السلطنة توجيهات عليا إغلاق فندق 5 نجوم بالمملكة لهذه الأسباب
تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الأسبوع المقبل إلى الإعلان رسميا عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام 7 عقود.
وكشفت مصادر لصحيفة "مال" السعودية، أن وزارة الموارد ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة.
وذكرت أن التطبيق الفعلي سيبدأ خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 ملايين وافد من النظام الجديد.
وكان من المفترض الإعلان غدا الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة الإعلام الدولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن.