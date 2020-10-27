الحوثيون يهربون 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة

الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، الثلاثاء 227 اكتوبر/تشرين الأول، إن "مليشيا الحوثي الانقلابية هربت وأخفت ما يزيد عن 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية".

جاء ذلك خلال فعالية في محافظة مأرب نظمها مكتب الثقافة بالأمانة تحت شعار (تهريب المخطوطات وانتهاكات الموروث الشعبي من قبل مليشيا الحوثي).

وأضاف، ان مليشيا الحوثي هربت إلى إسرائيل مخطوطة قديمة للتوراة فيما تصرخ ليل نهار بالموت لإسرائيل في مغالطات مفضوحة لم تعد تنطلي على أحد".

ودعا اللواء جميل المثقفين والكتاب والصحفيين والمهتمين بالتاريخ والتراث اليمني القيام بدورهم تجاه ما تقوم به مليشيا الحوثي من تهريب وإخفاء المخطوطات والآثار في استهداف ممنهج للهوية اليمنية.

من جهته استعرض مدير عام الثقافة بأمانة العاصمة، عادل غبارة، انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المخطوطات والموروث الثقافي الشعبي..مشيراً إلى فداحة الأضرار التي ألحقتها المليشيا بمخطوطات وآثار بلد يعد موطن إحدى أعرق حضارات العالم.

وأشار الدكتور خالد العمودي في مداخلته إلى أن مليشيا الحوثي تهدف من تهريب وإخفاء وإتلاف المخطوطات والآثار، إلى القضاء على هوية اليمنيين واعتزازهم بها حتى يسهل تطبيعهم وفق مشروع المليشيا اللاوطني.

وأكد العمودي على أهمية اعتزاز الشعوب بهوياتها الحضارية في النهوض وبناء الحاضر والمستقبل.

واستعرض فيصل النهاري، عددا من عمليات بيع مخطوطات يمنية في مزادات علنية بأكثر من دولة أجنبية إضافة إلى إخفاء وإتلاف عدد من المخطوطات بما فيها صحيح البخاري وقصيدة نشوان الحميري.