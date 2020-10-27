أهم قرار ينتظره أكثر من 10 مليون وافد في السعودية ... المملكة تطيح بنظام الكفيل الكويت: الشيخ نواف الأحمد يقر تشريعات جديدة هي الاولي في المنطقة والشرق الأوسط لمحاربة الجريمة والمجرمين يتم التنصت على هاتفك .. هذه ابرز العلامات تعرف عليها الحوثيون يهربون 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة فرنسا تطيح بأشهر رسام كاريكاتير في موريتانيا بعد هذه الصورة السعودية توجه رسالة هامة للأمم المتحدة بشأن اليمن حدود قوة محمد بن زايد ضد أردوغان واليمن وليبيا يعريها أحد ضباط الاستخبارات الغربيين ودور دفتر الشيكات الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إصابة رئيسه إنفانتينو بفيروس كورونا سلطنة عمان تصدر تحذيرا هاما لكل الشعب بخصوص السلطان هيثم وأسرته وشعارات السلطنة توجيهات عليا إغلاق فندق 5 نجوم بالمملكة لهذه الأسباب
كشف ضابط استخبارات غربي سابق حدود قوة ونفوذ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك ضمن النزاع الإقليمي القائم بين بلديهما.
وقال ضابط استخبارات في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "قد نكون شهدنا أقصى ما يمكن أن يصل إليه المد الإماراتي من نفوذ في المنطقة".
وأضاف: "ما جرى في ليبيا نموذج جيد للدلالة على أنه إذا ما ألقت قوة جادة بثقلها خلف الطرف الآخر، فلا يوجد الكثير مما يمكن للإمارات أن تفعله لأن كل ما لديهم في الواقع هو دفتر الشيكات ومبيعات السلاح".
وتابع الضابط: "الأمر كما يراه ليس تنافسًا إقليميًا بقدر ما هو استهداف من قبل أبوظبي لتركيا لأن الإمارات العربية المتحدة ترى في نفسها أنها العقل المدبر للتحالف المناهض للإسلاميين".
وأكد أن "طموحات (بن زايد) تواجه عقبات حقيقية؛ فهو يبحث عمن يجندهم لكي يقاتل بهم تركيا، بما في ذلك الأمريكان، ومن هنا يأتي وضع تركيا في خندق واحد مع إيران، ولكنني لست متأكدًا من أنه سينجح".
جدير بالذكر أن "فايننشال تايمز" ذكرت أن الإمارات سرّعت من اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لتقوية تحالفها ضد تركيا؛ نظرًا لخسائرها أمامها في ليبيا.