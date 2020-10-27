الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إصابة رئيسه إنفانتينو بفيروس كورونا سلطنة عمان تصدر تحذيرا هاما لكل الشعب بخصوص السلطان هيثم وأسرته وشعارات السلطنة توجيهات عليا إغلاق فندق 5 نجوم بالمملكة لهذه الأسباب أبو بكر القربي يعلن موقفه من حادثة اغتيال حسن زيد ويوجه دعوة لكل ساسة اليمن لماذا عين أمير قطر رئيسا جديدا للديوان الأميري القطري ؟ الإتحاد الأوروبي يحمل الحوثيين مسئولية حدوث كارثة تهدد الإقليم ويصدر بيان تحذيري مشترك شاهد حليمة بولند ترتدي الحجاب .. خوفا من وزارة الداخلية رغد صدام حسين تكشف حقيقة لقائها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ الكشف عن تقنية يمكنها اختراق البيانات في أي تطبيق دردشة حول العالم قبائل يمنية تحتشد دعما للجيش الوطني وضد الانقلاب.. صور
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان اليوم الثلاثاء، إصابة رئيسه السويسري جياني إنفانتينو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال الـ"فيفا" إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 عاما، ظهرت عليه أعراض طفيفة وعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.
وأضاف البيان: "جميع المخالطين لرئيس الفيفا في الأيام القليلة الماضية تم ابلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة. يتمنى الفيفا الشفاء العاجل للرئيس إنفانتينو".