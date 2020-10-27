الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إصابة رئيسه إنفانتينو بفيروس كورونا سلطنة عمان تصدر تحذيرا هاما لكل الشعب بخصوص السلطان هيثم وأسرته وشعارات السلطنة توجيهات عليا إغلاق فندق 5 نجوم بالمملكة لهذه الأسباب أبو بكر القربي يعلن موقفه من حادثة اغتيال حسن زيد ويوجه دعوة لكل ساسة اليمن لماذا عين أمير قطر رئيسا جديدا للديوان الأميري القطري ؟ الإتحاد الأوروبي يحمل الحوثيين مسئولية حدوث كارثة تهدد الإقليم ويصدر بيان تحذيري مشترك شاهد حليمة بولند ترتدي الحجاب .. خوفا من وزارة الداخلية رغد صدام حسين تكشف حقيقة لقائها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ الكشف عن تقنية يمكنها اختراق البيانات في أي تطبيق دردشة حول العالم قبائل يمنية تحتشد دعما للجيش الوطني وضد الانقلاب.. صور
أصدرت الجهات الرسمية في سلطنة عمان؛ تحذيرًا عاجلًا وخطيرًا بشأن السلطان هيثم بن طارق وأسرته وشعارات السلطنة الرسمية المتداولة على المنتجات التجارية.
وقالت "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان": "تلاحظ قيام بعض المؤسسات والشركات التجارية بوضع صورة الذات السلطانية أو شعار السلطنة (الخنجز والسيفين) أو الشعار السلطاني (التاج والخنجر) على المنتجات التجارية".
وأضافت: "عليه، تؤكد الوزارة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق منها عند استخدام أو استيراد منتجات تحتوي على صورة الذات السلطانية أو أسرته الكريمة أو الشعارين المذكورين أو وضعها على المنتجات التجارية أو استخدامها كعلامة تجارية".
وأثار القرار موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتجار في سلطنة عمان؛ نظرًا لانتشار البضائع في الأسواق التي تحمل شعارات السلطنة وصور السلطان هيثم بن طارق.
وتسائل تجار وأصحاب أعمال في سلطنة عمان، عن مصير البضائع المنتشرة في الأسواق، وما إذا كان سيتم سحبها؛ تمهيدًا للحصول على تصاريح بذلك، أو سيتم فرض غرامات عليها.