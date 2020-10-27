آخر الاخبار

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إصابة رئيسه إنفانتينو بفيروس كورونا سلطنة عمان تصدر تحذيرا هاما لكل الشعب بخصوص السلطان هيثم وأسرته وشعارات السلطنة توجيهات عليا إغلاق فندق 5 نجوم بالمملكة لهذه الأسباب أبو بكر القربي يعلن موقفه من حادثة اغتيال حسن زيد ويوجه دعوة لكل ساسة اليمن لماذا عين أمير قطر رئيسا جديدا للديوان الأميري القطري ؟ الإتحاد الأوروبي يحمل الحوثيين مسئولية حدوث كارثة تهدد الإقليم ويصدر بيان تحذيري مشترك شاهد حليمة بولند ترتدي الحجاب .. خوفا من وزارة الداخلية رغد صدام حسين تكشف حقيقة لقائها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ الكشف عن تقنية يمكنها اختراق البيانات في أي تطبيق دردشة حول العالم قبائل يمنية تحتشد دعما للجيش الوطني وضد الانقلاب.. صور

أبو بكر القربي يعلن موقفه من حادثة اغتيال حسن زيد ويوجه دعوة لكل ساسة اليمن

الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 1197

 

أعلن القيادي المؤتمري ووزير الخارجية السابق د ابوبكر القربي موقفه من حادثة اغتيال وزير الشباب والرياضة الحوثي حسن زيد بالإدانه, حيث خاطب السياسيين في اليمن قائلا " ‏على العقلاء ادانة كافة الاغتيالات السياسية من اي طرف كان لانها جرائم تفتح الباب امام خلط الأوراق وتؤدي الى مزيد من التأزيم وردود الفعل والعنف.

واعتبر القربي الحادثة خلال تغريدة له رصدها مأرب برس " انها تمثل فشلا وعجزًا سياسياً.

وأضاف " رحم الله الاستاذ حسن زيد و كل ضحايا التصفيات و الاغتيالات السياسية.

إقراء أيضاً
الإتحاد الأوروبي يحمل الحوثيين مسئولية حدوث كارثة تهدد الإقليم ويصدر بيان تحذيري
قبائل يمنية تحتشد دعما للجيش الوطني وضد الانقلاب.. صور
شاهد.. التحالف يعلن ضبط نصف طن مخدرات قادمة الى ميناء عدن ويكشف كيف تم تهريبها وم
الجيش يطلق عملية عسكرية واسعة في الجوف ويستعيد مواقع مهمة
رواية الحوثيين الرسمية حول مقتل حسن زيد ولمن وجهت الإتهام؟.. شاهد صور من موقع ال
مصرع القيادي الحوثي حسن زيد بالعاصمة صنعاء
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس