أبو بكر القربي يعلن موقفه من حادثة اغتيال حسن زيد ويوجه دعوة لكل ساسة اليمن

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أعلن القيادي المؤتمري ووزير الخارجية السابق د ابوبكر القربي موقفه من حادثة اغتيال وزير الشباب والرياضة الحوثي حسن زيد بالإدانه, حيث خاطب السياسيين في اليمن قائلا " على العقلاء ادانة كافة الاغتيالات السياسية من اي طرف كان لانها جرائم تفتح الباب امام خلط الأوراق وتؤدي الى مزيد من التأزيم وردود الفعل والعنف.
واعتبر القربي الحادثة خلال تغريدة له رصدها مأرب برس " انها تمثل فشلا وعجزًا سياسياً.
وأضاف " رحم الله الاستاذ حسن زيد و كل ضحايا التصفيات و الاغتيالات السياسية.