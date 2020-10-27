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لماذا عين أمير قطر رئيسا جديدا للديوان الأميري القطري ؟

الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيسا جديدا للديوان الأميري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية، إلى أن "الأمر الأميري رقم 5 للعام 2020، قضى بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني رئيسا للديوان الأميري"، ما يعني استلام بن علي منصبه الجديد، من تاريخ صدور المرسوم، وبعد نشره في الجريدة الرسمية.

وشغل بن علي منصب مساعد رئيس الديوان الأميري، منذ سبتمبر من العام 2019، فيما ظل منصب رئيس الديوان شاغرا، منذ تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، في أواخر يناير الماضي، رئيسا لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

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