قبائل يمنية تحتشد دعما للجيش الوطني وضد الانقلاب.. صور

الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت القبائل في المديريات المحررة بمحافظة حجة اليوم الثلاثاء ،وقوفها صفا واحدا مع الجيش الوطني.

وأكد مشائخ وأعيان المديريات المحررة شمال محافظة حجة وقوفهم صفا واحدا مع قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة.

جاء ذلك خلال وقفة دعم ومساندة وتأييد للجيش الوطني، نفذها مشائخ وأعيان وكافة أبناء مديريات عبس وحرض وميدي وحيران، بحضور وكيلي المحافظة الشيخ ناصر دعقين والشيخ محمد محمد صبار الجماعي.

وقال الشيخ محمد ربيع مدير عام مديرية حيران في كلمة له أمام الحاضرين الذين احتشدوا اليوم، أن أبناء محافظة حجة في أمَسّ الحاجة الى رص الصفوف والوقوف صفا واحدا في مواجهة مليشيا الحوثي حتى تحرير بقية مديريات المحافظة.

وأكد ربيع أن أبناء المديريات المحررة تعاهد قيادة المنطقة الخامسة على الوقوف الى جانبهم في معركة الكرامة والحرية ولن يتخلوا عنهم مهما كانت الظروف والمعوقات.

من جانبه ثمن وكيل أول محافظة حجة الشيخ ناصر دعقين هذا الموقف الكبير لأبناء القبائل لدعمهم ومساندتهم قوات الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة.

وأشاد دعقين بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبناء محافظة حجة جميعا في معركة استعادة الدولة من الانقلابيين الحوثيين في مختلف الجبهات .

وألقيت خلال الوقفة العديد من الكلمات أكدوا فيها وقوفهم الكامل بجانب قوات الجيش الوطني.