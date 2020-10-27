شاهد.. التحالف يعلن ضبط نصف طن مخدرات قادمة الى ميناء عدن ويكشف كيف تم تهريبها ومن أي دولة

الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، ومن خلال تنسيق أمني دقيق احباط تهريب شحنة مخدرات قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن.

وقالت ان الشحنة تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات والتي تحمل كمية من السكر.

وتشمل الشحنة كمية من المخدرات تقدر بنصف طن من (الكوكايين والهروين).

وبحسب وسائل اعلام سعودية فان المعلومات أكدت أن كمية المخدرات كانت في طريقها للحوثيين وبإشراف من حزب الله.

يشار الى ان ميناء عدن يخضع لسيطرة ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات .