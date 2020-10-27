الجيش يطلق عملية عسكرية واسعة في الجوف ويستعيد مواقع مهمة

الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء عن عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مناطق شرق صحراء الجوف.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان قوات الجيش الوطني في الجوف، اطلقت عملية عسكرية خاطفة منذ ساعات الفجر الاولى، واستطاعت حتى الان السيطرة على عدة مناطق ومواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي.

واستعادت قوات الجيش السيطرة على سلسلة جبال النضود والنسرتين ودحيضة شرق محافظة الجوف،طبقا للمصادر.

واسفرت المواجهات المحتدمة شرق الجوف عن سقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي وأسر آخرين.