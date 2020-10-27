رواية الحوثيين الرسمية حول مقتل حسن زيد.. شاهد سيارته التي كان يستقلها لحظة اغتياله مصرع القيادي الحوثي حسن زيد بالعاصمة صنعاء تعرف على طريقة للكشف عن سرطان الثدي المبكر وكيفية علاجة إدانة أممية لهجوم على مستشفى لعلاج السرطان في تعز السعودية تستنكر الرسوم المسئة للنبي محمد وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة انفجار ضخم يهز جنوب تركيا أعنف قصف روسي على أدلب وعشرات القتلى والجرحى غريفيث:يعلن عن ترتيبات أممية لمفاوضات وجهاً لوجه بين وفد الشرعية والمليشيات الحوثية في جنيف واتساب يضيف 3 ميزات جديدة .. تعرف عليها
اعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) اليوم الثلاثاء اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين حسن زيد بصنعاء.
وقالت الداخلية إن (عناصر اجرامية تابعة للعدوان،- في إشارة للتحالف،- اعترضوا سيارة حسن زيد التي كان يقودها وبصحبته ابنته).
واشارت إلى وفاته بعد اسعافه إلى المستشفى اليمني الألماني ، وكذلك اصابة ابنته بجروح بليغة.
كما أكدت بأن زيد لم يكن لديه أي حراسة شخصية وكان دائما يتنقل بمفرده.
وقالت أن التحقيقات والمتابعة الأمنية جارية لمتابعة الجناة وتقديمهم للعدالة.
واغتيل حسن زيد اليوم الثلاثاء في منطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن "زيد" توفي على الفور، بينما ذكرت وسائل إعلامية إصابته بجروح بالغة جراء إطلاق الرصاص على سيارته.
ونشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لسيارة "حسن زيد" وتظهر عليها آثار الرصاص، فيما أحاطها أفراد بلباس الأمن.
ويعد زيد من القيادات البارزة والمهمة لدى مليشيا الحوثي، كما كان رئيسا لحزب الحق ويشغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء منذ 2014.