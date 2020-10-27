مصرع القيادي الحوثي حسن زيد بالعاصمة صنعاء

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انتشرت قوات كبيرة لمليشيات الحوثيين قبل قليل عقب اغتيال قيادي كبير في منطقة حدة جنوب غرب العاصمة صنعاء .
وحسب شهود عيان ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على قيادي حوثي كبير واردوه قتيلا في منطقة حدة بصنعاء.
وقالت المصادر ان مليشيات الحوثيين انتشرت بشكل كثيف وطوقت المكان ومنعت المواطنين من الاقتراب الى موقع الحادثة.
من جهتها اكدت قيادات حوثية قبل قليل مقتل القيادي في الجماعة حسن زيد .
ونشر القيادي الاعلامي التابع للجماعة وكيل وزارة الشباب التابعة للحوثيين اسامة ساري على صفحته في تويتر:. تغريدة نعي وزير الشباب والرياضة حسن زيد.. في حادثة الاغتيال التي تعرض لها صباح اليوم