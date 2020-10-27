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إدانة أممية لهجوم على مستشفى لعلاج السرطان في تعز

الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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أدانت الأمم المتحدة، هجوما على مستشفى لعلاج السرطان بمحافظة تعز ، واصفة إياه بـ"البغيض".

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن.

وأوضح البيان، أن هجوما طال مستشفى الأمل لعلاج السرطان بتعز، ما أسفر عن إصابة 2 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وإلحاق أضرارا بالمرفق.

وقالت المنسقة الأممية باليمن، ليزا غراندي، وفق البيان: "أي هجوم على أي مركز صحي غير مقبول، والهجوم على مستشفى السرطان حيث يتلقى الأطفال المرضى العلاج المنقذ للحياة، يعد أمرا بغيضا".

والسبت اتهمت السلطات اليمنية بتعز في بيان، جماعة الحوثي، بقصف مستشفى الأمل لعلاج الأورام (يخضع لسيطرة الحكومة) بقذائف المدفعية ومضاد الطيران.

وقال البيان إن القصف أدى إلى إصابة 2 من العاملين في الرعاية الصحية وتسبب بحالة رعب لعشرات المرضى والمراجعين الذين يكتظ بهم المستشفى

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