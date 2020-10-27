تعرف على طريقة للكشف عن سرطان الثدي المبكر وكيفية علاجة إدانة أممية لهجوم على مستشفى لعلاج السرطان في تعز السعودية تستنكر الرسوم المسئة للنبي محمد وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة انفجار ضخم يهز جنوب تركيا أعنف قصف روسي على أدلب وعشرات القتلى والجرحى غريفيث:يعلن عن ترتيبات أممية لمفاوضات وجهاً لوجه بين وفد الشرعية والمليشيات الحوثية في جنيف واتساب يضيف 3 ميزات جديدة .. تعرف عليها اشتداد المعارك في ”صلب“ و”نجد العتق“ بجبهة ”نهم“ لليوم الثالث على التوالي وخسائر الحوثيين كبيرة أول إعتراض يمني لتفاهمات تشكيل الحكومة الجديدة يخرج للعلن
أدانت الأمم المتحدة، هجوما على مستشفى لعلاج السرطان بمحافظة تعز ، واصفة إياه بـ"البغيض".
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن.
وأوضح البيان، أن هجوما طال مستشفى الأمل لعلاج السرطان بتعز، ما أسفر عن إصابة 2 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وإلحاق أضرارا بالمرفق.
وقالت المنسقة الأممية باليمن، ليزا غراندي، وفق البيان: "أي هجوم على أي مركز صحي غير مقبول، والهجوم على مستشفى السرطان حيث يتلقى الأطفال المرضى العلاج المنقذ للحياة، يعد أمرا بغيضا".
والسبت اتهمت السلطات اليمنية بتعز في بيان، جماعة الحوثي، بقصف مستشفى الأمل لعلاج الأورام (يخضع لسيطرة الحكومة) بقذائف المدفعية ومضاد الطيران.
وقال البيان إن القصف أدى إلى إصابة 2 من العاملين في الرعاية الصحية وتسبب بحالة رعب لعشرات المرضى والمراجعين الذين يكتظ بهم المستشفى