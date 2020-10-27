التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة انفجار ضخم يهز جنوب تركيا أعنف قصف روسي على أدلب وعشرات القتلى والجرحى غريفيث:يعلن عن ترتيبات أممية لمفاوضات وجهاً لوجه بين وفد الشرعية والمليشيات الحوثية في جنيف واتساب يضيف 3 ميزات جديدة .. تعرف عليها اشتداد المعارك في ”صلب“ و”نجد العتق“ بجبهة ”نهم“ لليوم الثالث على التوالي وخسائر الحوثيين كبيرة أول إعتراض يمني لتفاهمات تشكيل الحكومة الجديدة يخرج للعلن أبو تريكة يثور: إلا الإسلام .. وقاطعوا من يُسيء للنبي أضرار مخيفة جدا لا تعرفها النساء عند تناول الزنجبيل مخطط إماراتي إسرائيلي لربط ميناء إيلات بمكة المكرمة .. تفاصيل
دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.
وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المفخختين المسيرتين اللتين أطلقتهما الميليشيات «بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية السعودية».
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان، أمس، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين طائرات مسيرة مفخخة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
ورأى العثيمين أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين»، مؤكداً «دعم منظمة التعاون الإسلامي لجميع إجراءات الردع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن