التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة

الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 205

دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المفخختين المسيرتين اللتين أطلقتهما الميليشيات «بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية السعودية».

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان، أمس، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين طائرات مسيرة مفخخة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

ورأى العثيمين أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين»، مؤكداً «دعم منظمة التعاون الإسلامي لجميع إجراءات الردع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن