الثلاثاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انفجار ضخم يهز جنوب تركيا ظهرت في لقطات من المنطقة عدة سيارات إسعاف وسيارات شرطة في مكان الانفجار بينما تمشط السلطات المنطقة وتعاين السيارة التي استخدمها المتشددان للفرار من نقطة التفتيش إلى الإسكندرونة

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن قوات الأمن قتلت متشددين اثنين في إقليم هاتاي في جنوب البلاد، اليوم الاثنين، بعد اشتباكات أسفرت عن انفجار كبير‭‭ ‬‬في المنطقة.

إلى ذلك، قال حاكم هاتاي إن السلطات تعرفت على المتشددين في نقطة تفتيش أمنية في منطقة باياس في هاتاي في وقت سابق اليوم، مضيفاً أنه تم تحييد أحدهما عقب اشتباكات في منطقة الإسكندرونة.

وأضاف الحاكم أن انفجاراً كبيراً وقع خلال الاشتباكات لكن لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف قوات الأمن.

ولم يُعرف سبب الانفجار على الفور.

وظهرت في لقطات من المنطقة عدة سيارات إسعاف وسيارات شرطة في مكان الانفجار بينما تمشط السلطات المنطقة وتعاين السيارة التي استخدمها المتشددان للفرار من نقطة التفتيش إلى الإسكندرونة