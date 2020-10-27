التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة انفجار ضخم يهز جنوب تركيا أعنف قصف روسي على أدلب وعشرات القتلى والجرحى غريفيث:يعلن عن ترتيبات أممية لمفاوضات وجهاً لوجه بين وفد الشرعية والمليشيات الحوثية في جنيف واتساب يضيف 3 ميزات جديدة .. تعرف عليها اشتداد المعارك في ”صلب“ و”نجد العتق“ بجبهة ”نهم“ لليوم الثالث على التوالي وخسائر الحوثيين كبيرة أول إعتراض يمني لتفاهمات تشكيل الحكومة الجديدة يخرج للعلن أبو تريكة يثور: إلا الإسلام .. وقاطعوا من يُسيء للنبي أضرار مخيفة جدا لا تعرفها النساء عند تناول الزنجبيل مخطط إماراتي إسرائيلي لربط ميناء إيلات بمكة المكرمة .. تفاصيل
انفجار ضخم يهز جنوب تركيا ظهرت في لقطات من المنطقة عدة سيارات إسعاف وسيارات شرطة في مكان الانفجار بينما تمشط السلطات المنطقة وتعاين السيارة التي استخدمها المتشددان للفرار من نقطة التفتيش إلى الإسكندرونة
قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن قوات الأمن قتلت متشددين اثنين في إقليم هاتاي في جنوب البلاد، اليوم الاثنين، بعد اشتباكات أسفرت عن انفجار كبير في المنطقة.
إلى ذلك، قال حاكم هاتاي إن السلطات تعرفت على المتشددين في نقطة تفتيش أمنية في منطقة باياس في هاتاي في وقت سابق اليوم، مضيفاً أنه تم تحييد أحدهما عقب اشتباكات في منطقة الإسكندرونة.
وأضاف الحاكم أن انفجاراً كبيراً وقع خلال الاشتباكات لكن لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف قوات الأمن.
ولم يُعرف سبب الانفجار على الفور.
وظهرت في لقطات من المنطقة عدة سيارات إسعاف وسيارات شرطة في مكان الانفجار بينما تمشط السلطات المنطقة وتعاين السيارة التي استخدمها المتشددان للفرار من نقطة التفتيش إلى الإسكندرونة