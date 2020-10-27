غريفيث:يعلن عن ترتيبات أممية لمفاوضات وجهاً لوجه بين وفد الشرعية والمليشيات الحوثية في جنيف واتساب يضيف 3 ميزات جديدة .. تعرف عليها اشتداد المعارك في ”صلب“ و”نجد العتق“ بجبهة ”نهم“ لليوم الثالث على التوالي وخسائر الحوثيين كبيرة أول إعتراض يمني لتفاهمات تشكيل الحكومة الجديدة يخرج للعلن أبو تريكة يثور: إلا الإسلام .. وقاطعوا من يُسيء للنبي أضرار مخيفة جدا لا تعرفها النساء عند تناول الزنجبيل مخطط إماراتي إسرائيلي لربط ميناء إيلات بمكة المكرمة .. تفاصيل انتحار نجم رياضي شهير جدا والكشف عن السبب الصادم الكشف عن 7 قوى إقليمية ودولية تسيطر على سواحل اليمن الغربية لماذا غادر آلاف الوافدين أحد الدول الخليجية بشكل مفاجئ؟
أبلغت مصادر غربية بأن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث يسعى خلال الأيام المقبلة لجمع طرفي النزاع اليمني، الشرعية والانقلابيين الحوثيين، مضيفة أن الجانبين يناقشان مسودة الإعلان المشترك مع المبعوث الأممي بجدية، وأن هنالك تقدماً في جهوده الأخيرة.
وتوقعت المصادر، أنه في حال استمر التقدم المحرز ربما يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إعلان اتفاق بين الطرفين على الإعلان المشترك. و يذكر أن آخر اتفاق سياسي بين الطرفين كان في العاصمة السويدية استكهولوم أواخر عام 2018.
وكان غريفيث التقى في العاصمة العمانية مسقط، أول من أمس، رئيس الوفد الحوثي محمد عبد السلام.
وتشير مصادر غربية إلى أن نتائج لقائه مع الحوثيين كانت إيجابية فيما يتعلق بمسودة الإعلان المشترك.
كما ناقش غريفيث المفاوضات الدائرة حول مسودة الإعلان المشترك وفرص العملية السياسية في اليمن مع بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني.
إلى ذلك، تحدث مايك آرون، سفير بريطانيا لدى اليمن، عن تقدم جيد في جهود غريفيث بشأن إقناع الحكومة الشرعية والحوثيين بمسودة الإعلان المشترك والتوصل لتسوية سياسية شاملة لإيقاف إطلاق النار