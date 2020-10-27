واتساب يضيف 3 ميزات جديدة .. تعرف عليها

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أضاف ” واتساب ” 3ميزات جديدة رئيسية لإنجاز أسهل للأعمال .
والتحديث الجديد يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء علي التسوق عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر حيث ستضيف. مزايا جديدة للشركات الصغيرة و متوسطة الحجم التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها .
و أشارت شركة ” واتساب ” إلي أنها زودت 3 تقنيات رئيسة جديدة . الأولي أطلقت عليها “فيسبوك هوستينج سرفس ” والتي ستجمع فيسبوك المالكة لـ ” واتساب ” رسوما من الشركات .
أما الطريقة الثانية فتعتمد علي منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر ” واتساب بزنس ” و طرح خيارات دفع مختلفة لهم. بالإضافة إلي تقديم خدمة العملاء بصورة أسرع و أسهل و أطلقت عليها اسم ” مبيعات الأعمال ” أما الطريقة الثالثة فأطلقت عليها اسم ” التسوق ” التي تعتمد علي منح. مستخدم ” واتساب بزنس ” خيارات التحقق من المنتجات المتاحة و إجراء عمليات مباشرة من الدردشة .