اشتداد المعارك في ”صلب“ و”نجد العتق“ بجبهة ”نهم“ لليوم الثالث على التوالي وخسائر الحوثيين كبيرة

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تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية خوض معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات "صلب" و"نجد العتق" بمديرية نهم (شرق العاصمة صنعاء)، لليوم الثالث على التوالي وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن المعارك التي شهدتها جبهات نهم، اليوم الاثنين، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية إلى جانب عدد كبير من الجرحى والأسرى.
وأوضح البيان أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتحصينات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية منها أربعه أطقم بعتادها في نجد العتق.
وتزامن المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية وأسفرت أيضاً عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا منها عربتين وأطقم في منطقة النجد.
إلى ذلك، أسقطت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية ثلاث طائرات انتحارية "مسيّرة" تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في سماء مديرية نهم.