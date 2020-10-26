انتحار نجم رياضي شهير جدا والكشف عن السبب الصادم

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نعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لاعبه الشاب السابق جيريمي ويستن، الذي توفي فجأة يوم أمس الأحد، عن عمر ناهز 17 عاما.
وقال مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "عائلة مانشستر سيتي حزينة بعدما علمت بوفاة لاعب الأكاديمية السابق جيريمي ويستن. نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلته وأصدقائه، قلوبنا معكم في هذا الوقت الصعب".
وعلق زميله السابق المدافع الفرنسي إيميريك لابورت، على المأساة، قائلا: "أخبار مروعة.. أرقد بسلام يا فتى".
كما كتب النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي "تغريدة" قال فيها: "أرقد بسلام".
وانضم جيريمي ويستن المولود في عائلة فقيرة في ملاوي إلى أكاديمية مانشستر سيتي في فبراير 2016، لكنه تم الاستغناء عنه وفسخ عقده في وقت سابق من العام الجاري.
ولم يتم الكشف رسميا عن سبب وفاة اللاعب الشاب، لكن تقارير إعلامية بريطانية تشير إلى أن المدافع دخل في نوبة اكتئاب شديدة بعد الاستغناء عنه مما أدى إلى الدفع به للانتحار.