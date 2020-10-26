الكويت تقدم مشروعاتها الخيرية مجددا في حضرموت

الإثنين 26 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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دشنت مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بمحافظة حضرموت مشروع تمليك تكتك ل25 أسرة من مديريات ساحل حضرموت.

وخلال التدشين صرح وكيل محافظة لشؤون الشباب الأستاذ فهمي باضاوي بان هذا المشروع الكبير الذي يتميز عن غيره من المشاريع التقليدية ويعتبر مشروع حيوي وهام ويسعى للقضاء على الفقر من خلال استفادة المستفيدين لهذا المشروع وقدم شكره للجمعية الكويتية للإغاثة ودولة الكويت على هذا العطاء ومؤسسة استجابة لرفعها لهذا الاحتياج.

كما أشادت مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذة أوسان باحسين بتدخلات الجمعية الكويتية للإغاثة وتقدمت بالشكر للجمعية على دعمها إلا محدود للمجتمع في حضرموت.

مدير عام مديرية المكلا العميد حسين هاشم الحامد أعتبر هذا المشروع من المشاريع المفضلة والمطلوبة لأنها تعطي المستفيد عمل يطلب رزقه عبرة .

مدير مكتب استجابة بحضرموت المهندس سالم باوزير قال إن هذا المشروع يستهدف150) ) أسرة بـ(150) عربة نقل تكتك بمحافظة حضرموت ومأرب وتعز منها (50) عربة بمحافظة حضرموت ساحلاً ووادي, ويهدف إلى تحسين الجانب المعيشي للأسر المستهدفة وتمكينها اقتصاديا.

المستفيدين بدورهم عبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدولة الكويت والجمعية الكويتية للإغاثة ومؤسسة استجابة معتبرين هذا العطاء بالحلم الذي طال انتظاره.