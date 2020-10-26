قطر تدخل خط المواجهة في ليبيا وتحركات عليا على مستوى الديوان الاميري يربك بن زايد والسيسي

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فاجأت دولة قطر، اليوم الإثنين، حلفاء المتمرد حفتر وفي مقدمتهم الإمارات ومصر بإجراء يقلب الموازين في ليبيا، وذلك في ظل الهدوء النسبي للمعارك.
ووصل وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا إلى العاصمة القطرية الدوحة، للقاء أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
واستقبل الأمير تميم بن حمد في مكتبه في الديوان الأميري؛ كلًا من "سيالة" و"باشاغا" والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم إلى قطر، لمناقشة آخر المستجدات.
وفي السياق، أعلنت الحكومة القطرية، أن الزيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين حكومة الوفاق الوطني وقطر.
وتسببت الاتفاقية في غضب إماراتي - مصري، ليخرج المتحدث باسم ميليشيات خليفة حفتر، منددًا بالاتفاقية الأمنية، معتبرًا أنها "خرقًا لمخرجات حوار جنيف 5+5".
وتأتي هذه الزيارة عقب انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، وبعد التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بهدف التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة الليبية.