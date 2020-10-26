أول زعيم مسلم يطلب من شعبه مقاطعة البضائع الفرنسية

الإثنين 26 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ،الاثنين، دعوة للشعب التركي، لمقاطعة البضائع الفرنسية.

وقال أردوغان: أطالب الشعب التركي بمقاطعة البضائع الفرنسية، كما يقومون في فرنسا بمقاطعة المنتجات التركية.

وتأتي دعوة اردوغان ،غداة دعوة اطلقتها الخارجية الفرنسية للتوقف فورا عن مقاطعة المنتجات الفرنسية.

ويشهد العالم العربي والاسلامي حملات لمقاطعة البضائع الفرنسية احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ضد الاسلام ونشر رسوم مسيئة للنبي محمد.