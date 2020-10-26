بريطانيا تتحدث عن لقاء الرئيس هادي بعيدروس

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قال السفير البريطاني إلى اليمن مايكل آرون، اليوم الإثنين، إن كل المؤشرات تتحدث عن تقدم جيد” فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة عن «اتفاق الرياض» وآلية تسريعه.
وأضاف آرون في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، «نسمع أخباراً وإشارات جيدة بالنسبة إلى تشكيل الحكومة.
وتابع: كما تعلمون كان هناك لقاء بين الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي قبل يومين، وكل ما سمعناه من الأطراف أن هناك تقدماً في تشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض، وهذا طبعاً جيد ويدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن».
وكان المتحدث باسم الحكومة الشرعية “راجح بادي”، قد أفاد أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تسير بشكل جيد باتجاه التفاهمات بين مختلف المكونات المشاركة».