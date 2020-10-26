حملة مقاطعة البضائع الفرنسية تدفع باريس للمطالبة بتوقفها فورا وماكرون يغرد بالعربية

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تصاعدت الانتقادات للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام، وسط توسع لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، في حين أكد ماكرون أن بلاده لن تتراجع، وأصدرت وزارة خارجيته بيانا بشأن القضية.
وقال الرئيس الفرنسي -في تغريدة نشرها بالعربية- " لا شيء يجعلنا نتراجع أبدًا".
وأضاف "نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبدًا خطاب الحقد، وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".
وقبيل ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
ودعت حكومات الدول المعنية إلى "وقف" الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، معتبرة أنها تصدر من "أقلية راديكالية".
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها إن "الدعوات إلى المقاطعة عبثية، ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية".