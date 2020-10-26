متحدث الحكومة يبشر بشأن توزيع الحقائب بين الشمال والجنوب ويكشف مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

الإثنين 26 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي ، إن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة تسير بشكل جيد باتجاه التفاهمات بين مختلف المكونات المشاركة".

وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط"، أن الأمور تسير نحو التفاهمات فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية بين الشمال والجنوب وفقاً لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وأيضاً توزيع الحصص بين المكونات والأحزاب السياسية.

وأشار بادي إلى أن النقاش مستمر والجميع حريص على التنفيذ، والكل يدرك خطورة الوضع الاقتصادي والعسكري في البلاد، وهذه الروح السائدة بين المكونات السياسية أدت إلى تحقيق هذا التقدم الملموس في عملية توزيع الحقائب والحصص خلال الأيام الماضية".

ولفت إلى "أن العقبات التي كان يتوقعها البعض كبيرة لم تكن بتلك الصعوبة".

وأشاد بـدعم الأشقاء في السعودية ورعايتهم لهذه المشاورات والعمل على تسهيل الكثير من الصعوبات، موضحاً "الأشقاء السعوديين كانوا حريصين على تذليل كل ما من شأنه دعم اليمن واستقراره ورفع المعاناة عن الشعب الذي تسببت فيها الميليشيات الحوثية الانقلابية".