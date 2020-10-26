السعودية تعلن موعد استقبال المعتمرين وتوضح ضوابط للقادمين من خارج المملكة النجم البرازيلي لكرة القدم يعلن إصابة بفيروس كورونا المستجد ليبيا ..المجلس الأعلى : اتفاق الهدنة لا يقر بشرعية قوات حفتر ولا يشمل الاتفاق مع تركيا لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها...أردوغان ينتقد ساسة أروبا بعد الإساءة للنبي الكريم صراعات تعصف بقيادات من الصف الأول للمليشيات الحوثية تخرج إلى العلن مع دخول أبرز جهتين تعتمد عليها الجماعة في ممارسة الفساد في خطوة طال انتظارها...تقدم ملموس في تشكيل الحكومة وتفاهمات كبيرة على توزيع حصص الوزرات السعودية تصدر أول تعليق على الرسوم المسيئة للنبي محمد(ص) وموقف ماكرون الفنانة أحلام تقع في ورطة بسبب فيديو قديم لليمن ... وتهاجم ماكرون ”CSSW“ تستنكر استخدام مليشيا الحوثي شعارها لتضليل المنظمات الدولية ”غريفيث“ يدعو لسرعة الاتفاق على نص ”الإعلان المشترك“
رحّب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع الجمعة في جنيف، مؤكدا أنه لا يعني الاعتراف بشرعية قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما يستعد الفرقاء لبدء حوار افتراضي ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وأكّد المجلس الأعلى للدولة -في بيان- ترحيبه بالاتفاق وعودة الرحلات الجوية ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الاتفاق لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية -أي حكومة الوفاق- من اتفاقات شرعية مع تركيا.
وأضاف المجلس الأعلى في بيانه أن هذا الاتفاق لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية، بحسب وصفه.
وبدوره، رحّب الكونغرس التباوي في ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار، وأكد في الوقت نفسه رفضه أي تسوية سياسية على حساب "الضحايا المتضررين من عدوان حفتر على المدن الليبية".
وطالب الكونغرس التباوي -في بيان- بالملاحقة القانونية لمن وصفه بالانقلابي ومجرم الحرب خليفة حفتر، على خلفية ما وصفه بتورط حفتر في جرائم ضد الإنسانية في المدن التي شنّ فيها حروبه، مشددا على ضرورة العودة الآمنة لأهالي مدينتي بنغازي ودرنة، واسترجاع كافة ممتلكاتهم المنهوبة، بحسب وصفه.
ويضم الكونغرس التباوي أبناء قبائل التبو القاطنة في مدن ومناطق الجنوب الليبي، والتي لها امتدادات قبلية واسعة في تشاد والسودان