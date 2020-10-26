الفنانة أحلام تقع في ورطة بسبب فيديو قديم لليمن ... وتهاجم ماكرون

الإثنين 26 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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هاجمت أحلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل حاد بسبب إساءته للإسلام والنبي محمد- تويتر

حذفت الفنانة الإماراتية أحلام، فيديو قديما نشرته بموقع "تويتر" حول احتفالات يمنية بالمولد النبوي، وقدمته على أنه احتجاجات من الشيشان ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتبت أحلام تعليقا على الفيديو قبل أن تحذفه: "الشيشان الآن! وينكم يا مسلمين؟! انصروا رسول الله وحبيب الله وشفيعنا محمد بن عبد الله (..)، اجعلوا هذا الفيديو يزلزل الأرض من تحت أقدام ماكرون".

وهاجمت أحلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل حاد، بسبب إساءته للإسلام والنبي محمد.