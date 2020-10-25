”CSSW“ تستنكر استخدام مليشيا الحوثي شعارها لتضليل المنظمات الدولية ”غريفيث“ يدعو لسرعة الاتفاق على نص ”الإعلان المشترك“ وفد قبلي حاشد من أبين يصل شبوة دعما لـ”بن عديو“ في معركة استعادة ”بلحاف“ بن عزيز: ماضون في النضال حتى استكمال التحرير ”الانتقالي الجنوبي“ يكشف طبيعة نتائج لقاء المتمرد ”عيدروس الزبيدي“ بالرئيس ”هادي“ شاهد .. السعودية تطرح ورقة نقدية جديدة مسئول سعودي شهير يُفحم "ماكرون اليمنيون في تعز يحرقون فرنسا وماكرون احتجاجا على التطاول على الإسلام الحكومة تعلن فشل مساعي دولية لاحتواء مخاطر ستهدد المنطقة الجيش الوطني يزف بشارات جديدة للنصر من محافظة الجوف
دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، الأحد 25 اكتوبر/تشرين الأول، الأطراف اليمنية إلى سرعة الاتفاق على نص "الإعلان المشترك".
وهذا الإعلان هو مسودة مبادرة أممية قدمها غريفيث لحل النزاع اليمني، ومن بين بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب.
وقال غريفيث، عبر "تويتر": "فيما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، دعونا نستعيد قيمها وأسسها، لأنها محرّك للحلول المتعددة الأطراف".
وأضاف: "في هذه المناسبة، أدعو الأطراف (اليمنية) إلى العمل مع الأمم المتحدة على وجه السرعة للتوصّل إلى اتفاق بشأن نص الإعلان المشترك، للدخول في وقف لإطلاق النار، وتخفيف معاناة اليمنيين، واستئناف محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب والمضي باليمن نحو سلام مستدام".
وتابع: "تبقى الأمم المتحدة منتدى أساسيا لالتقاء الخصوم وحلّ الخلافات سلميا واعتماد الحلول المشتركة للتحديات التي نواجهها".
وتبذل الأمم المتحدة، منذ سنوات، جهودا متعثرة لوقف القتال، وإقناع أطرافه بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.