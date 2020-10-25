بن عزيز: ماضون في النضال حتى استكمال التحرير

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، الأحد، المضي قدماً في طريق النضال والفداء دفاعاً عن الدين والوطن والثورة حتى تحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.



جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمليات القتالية والانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة مسنودين بالمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات ضد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا في محافظة الجوف وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وحيا الفريق بن عزيز البطولات والتضحيات التي يجترحها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الميامين..مشيداً بما حققوه خلال الأيام الماضية من انتصارات وتقدمات نوعية في طريق النصر الكبير ودحر مشروع إيران التخريبي وأدواته الخبيثة المتمثلة بمليشيات الحوثي الكهنوتية.



كما عبر عن تقديره لدعم دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودورهم الكبير في مساندة القوات المسلحة اليمنية في المعركة المصيرية والوجودية المشتركة.



من جانبه أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن" الأيام القادمة ستكون أشد وبالاً على المليشيات الحوثية".



وفي وقت سابق اليوم، تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على مواقع في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف بعد معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي.