”الانتقالي الجنوبي“ يكشف طبيعة نتائج لقاء المتمرد ”عيدروس الزبيدي“ بالرئيس ”هادي“

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، الأحد، إن لقاء رئيسه عيدروس الزبيدي مع الرئيس عبدربه منصور هادي، أسفر عن "نتائج إيجابية".

وقال الموقع الإلكتروني للمجلس، إن الانتقالي عقد اليوم الأحد اجتماعه الدوري بمدينة عدن.

وناقش الاجتماع مستجدات الأحداث على الساحة، وفي مقدمتها "اللقاء الهام" الذي جمع رئيسه مع هادي في العاصمة السعودية الرياض.

وتحدث المجلس عن نتائج إيجابية خرج بها اللقاء، دون تفاصيل حول هذا الأمر.

وأفاد المجلس بأن هذه اللقاءات "تمثل فرصة حقيقية للتقدم في ملف الأزمة بشكل عام بأبعادها السياسية والعسكرية، والملف الجنوبي بشكل خاص".

والجمعة، التقى الرئيس اليمني مع رئيس المجلس الانتقالي، في الرياض، ضمن الجهود الرامية لحل التوتر المستمر بين الطرفين.

ويعتبر هذا أول لقاء بين الرئيس هادي والزبيدي، منذ توقيع اتفاق الرياض قبل نحو عام.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتضمنت الآلية، تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في "أبين"، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.