اليمنيون في تعز يحرقون فرنسا وماكرون احتجاجا على التطاول على الإسلام

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-يمن شباب

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نظم العشرات من الطلاب في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية تنديدًا بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة للرسول محمد صل الله عليه وسلم.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها عبارات تدعوا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، وتستنكر اساءة ماكرون للنبي والإسلام.

كما أحرق المحتجون العلم الفرنسي وصور الرئيس ماكرون.

ودعا المحتجون الحكومة اليمنية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء تصريحات الرئيس الفرنسي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلاده.

والأربعاء الفائت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل إن فرنسا لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، "وإن تقهقر البعض"، مضيفًا أن "الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا".

وأثارت تصريحات ماكرون موجة غضب وردود فعل عربية منددة بالتزامن مع دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وغرد وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية فهد كفاين، قائلا إن "الاستمرار في نشر الرسوم المسيئة لمشاعر المسلمين ومنها الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، سلوك أرعن يعمل على تغذية مشاعر الكراهية بين الأمم وينبغي أن يتوقف".