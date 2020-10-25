الجيش الوطني يزف بشارات جديدة للنصر من محافظة الجوف

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تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية من السيطرة وتحرير مواقع مهمة وحاكمة في مديرية خب والشعف، شمالي محافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري ميداني لـ”سبتمبر نت” إن قوات الجيش الوطني شنت اليوم الأحد هجوماً كاسحاً على عدد من مواقع المليشيا الحوثية المتمردة في المهاشمة، جنوبي معسكر الخنجر، لتتمكن من إسقاطها والسيطرة عليها بعد معارك عنيفة.
وأكد أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، المدعومة من إيران، إضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين تابعة للمليشيا.
وجاء الهجوم بحسب المصدر عقب هجوم شنته المليشيا في وقت متأخر من مساء أمس السبت على عدد من مواقع الجيش، والذي تمكنت قوات الجيش من كسره، وتكبيد المليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.