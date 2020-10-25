مطعم بالكويت يكتشف أقوى علاج نفسي لماكرون.. فيديو

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وضع مطعم بالكويت ملصقات عليها صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الأرضية، لتحديد الأماكن المحددة للوقوف، في إطار التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.
ويظهر على كل ملصق صورة ماكرون، مكتوب أسفلها: "فضلا قف هنا"، وذلك في تعبير عن الغضب إزاء موقف الرئيس الفرنسي المدافع عن حملات التهجّم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بلاده.
وتشهد فرنسا حملة نشر وإبراز للرسوم المسيئة، وجدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل مدرس تاريخ في 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على يد مواطن فرنسي غضب من قيام الأخير بعرض رسومات كاريكاتورية على طلابه "مسيئة" للنبي محمد، بدعوى حرية التعبير.
وكان ماكرون قد قال في مراسم تأبين المدرّس "صمويل باتي"، الخميس، إن الأخير "كان يجسد الجمهورية"، وأكد أن بلاده لن تتخلى "عن رسوم الكاريكاتور".
واستنكرت العديد من الهيئات الإسلامية حادثة قتل المدرس، لكنها شددت على أن ذلك لا يمكن أن ينفصل عن إدانة تصرفه المتعلق بعرض الرسوم "المسيئة" للنبي.
كما شن الرئيس التركي اردوغان اقوى هجوم على ماكرون حيث قال انه يحتاج الى علاج نفسي .