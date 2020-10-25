مارب تناقش مع منظمة الصحة العالمية برامج التعاون والشراكة

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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ناقش مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب برئاسة مدير عام المكتب الدكتور عبدالعزيز الشدادي مع فريق منظمة الصحة العالمية الذي يزور المحافظة برئاسة مسئول عمليات الصحة بالمحافظة روزا كريستيان، برامج التدخلات الانسانية للمنظمة ودعم القطاع الصحي بالمحافظة للعام القادم 2021م، وما يمكن أن تسهم به كدعم طارئ خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري لتعزيز دور الرعاية الصحية وتقليص الفجوة القائمة بين الامكانات المتاحة ومحدودية الخدمات الصحية المقدمة مقابل الطلب الكبير على المرافق الصحية من قبل المواطنين.

واستعرض الاجتماع مستوى الوضع الصحي القائم والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في تلبية الحد الادنى من الاحتياجات للخدمات الصحية الكبيرة والمتزايدة، جراء استقبال المحافظة لأعداد كبيرة من النازحين والمهجرين من مختلف محافظات الجمهورية والتي مازالت مستمرة حتى اليوم، بسبب انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية، وشنها حربا شعواء على الشعب اليمني واستمرارها في ذلك وتصعيدها بشكل مستمر وتنكيلها بالمواطنين في مناطق سيطرتها.

كما استعرض الاجتماع الى نتائج الزيارات التقييمية للوضع الصحي بالمحافظة من قبل فريق المنظمة في إطار توجهها لتعزيز شراكتها ودورها الانساني في دعم القطاع الصحي والمساعدة في سد الفجوة الصحية الكبيرة بين الامكانات والاحتياجات، ومساعدة القطاع الصحي في الارتقاء بالخدمات الصحية، والتعاون في مواجهة الامراض السارية والاوبئة المنتشرة والجائحات الصحية المحلية والاقليمية والعالمية وفي مقدمتها فيروس كوفيد 19.

وكان فريق منظمة الصحة العالمية قد قام بزيارات ميدانية تقييمية للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، وقسم PCR للكشف عن فيروس كورونا، كما زار مستشفى كرى العام بمديرية الوادي، واطلع على مستوى الخدمات الصحية والطبية فيهما والامكانات المتوفرة وحجم الضغوط الكبيرة من الطلبات على الخدمات الصحية والطبية من قبل المواطنين، والاحتياجات من الاجهزة والكوادر الطبية والاجهزة والتجهيزات والادوية والمستلزمات الطبية، وما يمكن أن تقدمة منظمة الصحة العالمة من دعم.

وتفقد الفريق سير العمل في برنامجي مكافحة سوء التغذية لدى الاطفال، والترصد الوبائي للأمراض ومؤشراتها المدعومين من منظمة الصحة العالمية، واحتياجات التطوير والتوسع في البرنامجين بما يعزز صحة الطفل ومكافحة سوء التغذية لدى الاطفال في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في المحافظة من نازحين ومجتمع مضيف.

رافقهم خلال الزيارة منسق الطوارئ الميداني للمنظمة بالمحافظة الدكتور عبده ناشر.