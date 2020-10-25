تقرير خطير لقناة العربية يستهدف سلطنة عمان

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نشرت قناة "العربية" السعودية؛ تقريرًا خطيرًا عن سلطنة عمان، والتي ضخمت من خلاله ما أسمتها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطنة.
واللافت أن قناة "العربية" نشرت التقرير على موقعها الإنجليزي، وفيما يبدو بحسب مراقبين أنه رسالة إلى المستثمرين الأجانب بعدم القدوم إلى السلطنة.
وتطرّقت قناة "العربية" السعودية في تقريرها إلى الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان محاولةً تصوير اقتصاد البلاد على أنه في حالة انهيار.
وأورد التقرير أن "السندات العمانية الجديدة البالغة 2 مليار دولار أصيبت (بخيبة أمل)، مع تضرر الطلب بسبب المخاوف بشأن تدهور مسار الائتمان في البلاد وتوترات السوق الأوسع نطاقًا قبل الانتخابات الأمريكية".
ورأى اقتصاديون عمانيون ومحللون، أن هدف نشر "العربية" لهذا التقرير الآن، هو "محاولة يائسة لتطفيش المستثمرين وتصوير عمان كأنها وقعت في هاوية لا خروج منها".