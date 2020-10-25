فائدة مذهلة ولأخطر الامراض في عصير الطماطم

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يمكن أن يؤدي شرب عصير الطماطم إلى خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب دراسة باحثون في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، نشرتها مجلة "فود ساينس أند نيوترشن".
شملت التجربة 184 رجلاً و 297 امرأة.
واقترح الخبراء شرب عصير الطماطم غير المملح بكميات غير محدودة لمدة عام واحد.
ونتيجة لذلك، انخفض ضغط الدم لدى 94 متطوعا يعاني من ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار) لدى 125 مريضا.
تقول الدراسة: "على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتجات الطماطم على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى واسع من العمر".