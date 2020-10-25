عملية سطو مسلح وسط الرياض على أحد المتاجر ونهاية غير متوقعة للمقتحمين شاهد بالفيديو

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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انتهت عملية سطو مسلح على متجر في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس ، بمفاجأة غير متوقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوّرته كاميرا المراقبة في المتجر لعملية السطو والتي نفّذها شابَّان ملثمان.

ووثق المقطع لحظة اقتحام اللصين المتجر بسلاح أبيض، وبدأ بالهجوم على العاملين فيه الذين قابلوا الموقف بشجاعة ودخلوا في شجار عنيف معهما، وقد نجح أحد العاملين بالفرار للخارج وقفل باب المتجر لحين حضور الشرطة والقبض عليهما.

وتعرّض العامل الآخر الذي بقي في الداخل، لضرب مبرح من اللصين، بعد أن حاول مرارًا عرقلة محاولتهما فتح باب المتجر للفرار.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ألقت القبض على الشابين، البالغين نحو 20 عامًا، بعد محاولتهما سرقة صندوق محاسبة المتجر وهي تستكمل التدابير الإدارية القانونية في حقهما.

وأثار مقطع الفيديو سخرية واسعة على اللصين الفاشلين بعد بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي.