آخر الاخبار

فضيحة تعري الامارات وتحرق سمعتها في عقر دار الانتربول الدولي .. وتحذيرات دولية من أموال ابوظبي تقرير خطير لقناة العربية يستهدف سلطنة عمان فائدة مذهلة ولأخطر الامراض في عصير الطماطم كارثة في الخليج بسبب مفاعل الإمارات النووي والتفاصيل يكشفها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عملية سطو مسلح وسط الرياض على أحد المتاجر ونهاية غير متوقعة للمقتحمين شاهد بالفيديو ماذا قال صندوق النقد بعد شطب السودان من قائمة الإرهاب ؟ مفاوضات بشأن اليمن في مسقط وغريفيث يلتقي ناطق الحوثيين إسرائيل تفجر مفاجئة بخصوص قطر تثير غضب الامارات وسخطها .. الدوحة ستمتلك القوة التي منعت منها ابوظبي شرط وحيد.. هل يلحق رونالدو بمواجهة برشلونة؟ التحالف يحبط هجوم حوثي هو الثالث على المملكة

عملية سطو مسلح وسط الرياض على أحد المتاجر ونهاية غير متوقعة للمقتحمين شاهد بالفيديو

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 510

 

انتهت عملية سطو مسلح على متجر في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس ، بمفاجأة غير متوقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوّرته كاميرا المراقبة في المتجر لعملية السطو والتي نفّذها شابَّان ملثمان.

ووثق المقطع لحظة اقتحام اللصين المتجر بسلاح أبيض، وبدأ بالهجوم على العاملين فيه الذين قابلوا الموقف بشجاعة ودخلوا في شجار عنيف معهما، وقد نجح أحد العاملين بالفرار للخارج وقفل باب المتجر لحين حضور الشرطة والقبض عليهما.

وتعرّض العامل الآخر الذي بقي في الداخل، لضرب مبرح من اللصين، بعد أن حاول مرارًا عرقلة محاولتهما فتح باب المتجر للفرار.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ألقت القبض على الشابين، البالغين نحو 20 عامًا، بعد محاولتهما سرقة صندوق محاسبة المتجر وهي تستكمل التدابير الإدارية القانونية في حقهما.

وأثار مقطع الفيديو سخرية واسعة على اللصين الفاشلين بعد بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

إقراء أيضاً
ثاني دولة خليجية تنتصر للإسلام وتعلن مقاطعة المنتجات الفرنسية
توضيح هام وعاجل من الجوازات السعودية
واتسآب يدخل عالم المدفوعات .. ويبدأ أول مراحل التحديث الثوري الجديد
السعودية تطيح بشبكة خطيرة من للمحتالين
دولة خليجية تعلن الحرب على شهيرات جريئات بعد تنامي انحلالهن الأخلاقي والنفي والا
إشهار ”الاكليل الثقافي اليمني“ بتركيا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس