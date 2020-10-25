ماذا قال صندوق النقد بعد شطب السودان من قائمة الإرهاب ؟

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علق صندوق النقد الدولي، على عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان في بيان لرويترز، الجمعة،" لقد تشجعنا بإشارة الإدارة الأمريكية رسميا إلى الكونغرس باعتزامها استبعاد السودان من (القائمة)".

وأضافت: "استبعاد السودان من (القائمة) يزيل إحدى العقبات التي تحول دون تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون".

وطرح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996 لضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عبء ديون لا يمكنه إدارته. لكن العملية طويلة وستتطلب إصلاحات كبيرة من قبل السودان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي قراره شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مما مهد الطريق لإعلان إسرائيل والسودان يوم الجمعة أنهما سيتخذان خطوات لتطبيع العلاقات.

وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده. وبلغ التضخم 167 في المئة في آب/أغسطس، وهبط الجنيه مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وأقر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي خططا لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرا، تنفذه الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، مع سعيها لاكتساب ثقة دولية والتحرك نحو تخفيف عبء الديون في نهاية المطاف.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة، تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية، بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي الذي له 1.3 مليار دولار على السودان.