شرط وحيد.. هل يلحق رونالدو بمواجهة برشلونة؟

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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خطوة وحيدة تفصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن اللعب ضد برشلونة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فإن نسبة مشاركة نجم اليوفي ضد برشلونة في دوري الأبطال تبلغ 99%.

وسبق أن ذكرت تقارير إيطالية، أن يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق رونالدو بالمباراة، لا سيما أن اللاعب ليس لديه أي أعراض خلال فترة الحجر الصحي بعد إجرائه لمسحتين أظهرتا إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى يوفنتوس إلى جعل رونالدو يخضع لاختبار فيروس "كوفيد-19" مرة أخيرة قبل 48 ساعة من المباراة أمام برشلونة، وإذا حصل على مسحة سلبية قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، فسيعني ذلك مشاركته مع فريق "السيدة العجوز".

ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره برشلونة الإسباني، الأربعاء القادم في الـ28 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، ويأمل عشاق كرة القدم حول العالم رؤية رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وجها لوجه في مباراة فريقهما في البطولة القارية.