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التحالف يحبط هجوم حوثي هو الثالث على المملكة

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلنت قوات التحالف العربي، مساء اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وبحسب المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، فإن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وهذا الهجوم هو الثالث خلال ساعات، حيث أعلنت قوات التحالف مساء أمس، وصباح اليوم اعتراض وتدمير طائرتين أطلقتهما المليشيات على المنطقة الجنوبية للسعودية.

وأمس السبت، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في عسير النقيب محمد السيد إن مدنياً أصيب وتضررت 5 منازل و 3 مركبات جراء سقوط شظايا جراء اعتراض الطائرة المسيرة في سماء محافظة سراة عبيدة.

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