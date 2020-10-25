طائرة إسعاف تركية تنقل مسؤولاً بالهلال الأحمر أصيب في هجوم مسلح بعدن

الأحد 25 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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طائرة إسعاف تركية تجلب مسؤولا بالهلال الأحمر أصيب في عدن مدير الخدمات المالية والدعم في بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن علي جان بوداق تعرض لإصابة برأسه في هجوم مسلح في عدن .

وخصصت وزارة الصحة التركية طائرة إسعاف خاصة لنقل مسؤول في الهلال الأحمر التركي باليمن إلى العاصمة أنقرة إثر تعرضه لإصابة في هجوم مسلح بعدن.

وتعرض علي جان بوداق، مدير الخدمات المالية والدعم في بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن، لإصابة في رأسه في هجوم مسلح من قبل مجهولين بمدينة عدن.

وعقب الهجوم نقل بوداق إلى مستشفى النقيب في عدن، وأجري له عملية في رأسه، قبل أن تتحرك وزارة الصحة التركية وتنقله إلى العاصمة أنقرة عبر طائرة إسعاف خاصة ومنها إلى مستشفى أنقرة التعليمي لاستكمال علاجه. وعلمت الأناضول أن الحالة الصحية لبوداق مستقرة حاليا.

ودأب الهلال الأحمر التركي، منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا